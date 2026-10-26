5 نوفمبر.. انطلاق «السادة الأعضاء»

تنطلق عروض مسرحية «السادة الأعضاء» في 5 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة، وتستمر حتى 9 نوفمبر، بمشاركة الفنان أكرم حسني والفنانة آية سماحة والفنان بيومي فؤاد، في عمل كوميدي يقدم حكاية غير مألوفة عن مواجهة الإنسان لمخاوفه وصراعاته الداخلية.

وتدور أحداث المسرحية التي يستمر عرضها لمدة 4 أيام حول «وحيد» الذي يتطوع للمشاركة في تجربة علمية تنقلب بعدها حياته رأسًا على عقب حين تتحول مخاوفه وصراعاته الداخلية إلى شخصيات حقيقية تواجهه ليجد نفسه وسط مواقف كوميدية ومواجهات غريبة في محاولة للتصالح مع ذاته والسيطرة على مخاوفه.

وتأخذ القصة الجمهور إلى عالم تتداخل فيه التجربة العلمية مع تفاصيل الحياة اليومية، وتصبح فيه المواجهة مع الذات سلسلة من المفارقات والمواقف غير المتوقعة، في معالجة كوميدية تطرح تساؤلات حول المخاوف التي تؤثر في قرارات الإنسان وعلاقته بنفسه وبمن حوله.

وتأتي مسرحية «السادة الأعضاء» ضمن مجموعة من الأعمال التي يقدمها موسم الرياض، بمشاركة نخبة من نجوم المسرح في الخليج والعالم العربي، وبموضوعات تجمع الكوميديا والقصص الاجتماعية لتتيح للجمهور متابعة تجارب مسرحية متنوعة ضمن برنامج الموسم.