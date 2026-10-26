السياحي يسجل أول ظهور قاري.. والشهراني يعود

أجرى الإسكتلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، تعديلات جوهرية على القائمة الأساسية التي يواجه بها السد القطري ضمن الجولة الثالثة لمجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين، عن التي تعادلت 1ـ1 مع بختاكور الأوزبكي في الجولة الماضية.

وطبقًا لحساب نادي القادسية على منصة «إكس» دفع المدرب الإسكتلندي بأحمد السياحي الذي يظهر للمرة الأولى في البطولة القارية، بعد انتقاله حديثًا إلى النادي الشرقي قادمًا من الرياض، في محل علي بدرة دياباتيه.

كما حلّ ياسر الشهراني ومحمد أبو الشامات والنيجيري سليماني ساني في التشكيل الأساسي بدلًا من جهاد ذكري، وتياني ريندرز، وناهيتان نانديز.

وضمت التشكيلة الأساسية أمام السد القطري في حراسة المرمى كوين كاستيلس، وفي خط الدفاع السياحي، وجاستون ألفاريز، والشهراني.

وفي خط الوسط جوليان فيجل، ساني، محمد القحطاني، مصعب الجوير، والثنائي خوليان كينيونيس، ماتيو ريتيجي في المقدمة الهجومية.

ويحتل القادسية المركز السادس في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل في الجولتين الأولى والثانية.