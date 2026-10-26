مدرب الاتفاق يريح لاعبيه 48 ساعة

منح الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة لمدة يومين، الإثنين والثلاثاء، قبل استئناف التدريبات الأربعاء، وبدء الاستعداد لمواجهة التعاون، السبت في بريدة، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وأقرّ باباس الإجازة بعدما طلبت إدارة ناديه تأجيل مواجهة إربيل العراقي إلى موعدٍ لاحقٍ، عقب أن كانت مقرّرةً الأربعاء في إربيل ضمن ثاني جولات دوري أبطال الخليج.

وفاز الاتفاق 3ـ0 على الخلود في الرس، السبت، ضمن الجولة الـ 11 من روشن، وعاد إلى الدمام صباح الأحد، وخضع في المساء إلى حصة تدريبية خفيفة، ركزت على الاستشفاء والجوانب اللياقية.

وينافس الفريق الشرقاوي في المجموعة الثانية من دوري أبطال الخليج، التي تضم أيضًا إربيل وكاظمة الكويتي وعجمان الإماراتي.

واستهل «النواخذة» المنافسات بالفوز 2ـ0 على كاظمة في الدمام، منتصف الشهر الجاري.