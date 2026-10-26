الاتحاد يطرد شبح الانطلاقة الأسوأ

افتتح فريق الاتحاد الأول لكرة انتصاراته القارية خلال الجولة الثالثة، مُطابِقًا ما فعله خلال موسمي 09ـ2010 و25ـ2026، وفي الوقت ذاته أبعد عن نفسه شبح تكرار انطلاقته الأسوأ في دوري أبطال آسيا للنخبة «دوري الأبطال سابقًا».

وبعد التعثّر بتعادلٍ وخسارةٍ، ضمن الجولتين الأوليين، تغلّب الاتحاد 2ـ1 على مضيفه نيفتشي فرغانة الأوزبكي، مساء الإثنين في مدينة فرغانة، لحساب الجولة الثالثة من منافسات مجموعة الغرب.

وانطلقت انتصارات «الإتي» في نسختي 09ـ2010 و25ـ2026 من الجولة ذاتها.

وخلال نسخة 15ـ2016، تأخَّر أول فوزٍ للفريق إلى الجولة الخامسة، بعد ثلاثة تعادلات وخسارة، ما يجعل تلك الانطلاقة الأسوأ بالنسبة له على صعيد البطولة، التي بدأت عام 2003، باسم دوري أبطال آسيا، وتحمل اسمها الجديد منذ الموسم قبل الماضي.

وتجنّب «النمور»، بفوزهم على نيفتشي، الدخول إلى الجولة المقبلة تحت تهديد تكرار الانطلاقة الأسوأ، والتي سُجِّلَت مع المدرب الروماني فيكتور بيتوركا.

وافتتح فريق المدرب الألماني ينس فيسينج المشاركة القارية الحالية بالتعادل 1ـ1 مع الشمال القطري. ولحساب الجولة الثانية، خسِر 1ـ2 من شباب الأهلي دبي الإماراتي، فيما يلتقي العين الإماراتي ضمن الجولة الرابعة.