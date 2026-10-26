فوز رابع يعزّز تفوّق الأهلي أمام الغرافة

حوَّل فريق الأهلي الأول لكرة القدم منافسه الغرافة إلى فريسته القطرية المفضلة قاريًا، بعدما هزمه بنتيجة 2ـ1، مساء الإثنين، على ملعب «الإنماء» في جدة، لحساب ثالث جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقدم الأهلي بهدف مبكر للمهاجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة الخامسة، وحافظ على هذه الأفضلية حتى نهاية الشوط الأول.

وتلقى هدف التعادل في الدقيقة 53 بتوقيع الروماني فلورينيل كومان، الجناح الأيسر للغرافة، الذي غادر الملعب مصابًا بعد نحو ربع ساعة.

وفي الدقيقة 77 تعرض السنغالي سيدو سانو، مدافع الفريق القطري، للطرد ببطاقتين صفراوين ليكمل الزوّار المباراة بعشرة لاعبين.

واستثمر أصحاب الضيافة النقص العددي لمنافسهم وسجَّلوا هدفًا متأخرًا في الدقيقة 86 بإمضاء الجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، حسموا به اللقاء.

وقبل هذه المباراة كان للفريق الجدّاوي 3 انتصارات قارية على الرباعي القطري الغرافة والسد والريان والجيش، مقابل فوزين أمام الدحيل.

وبعد هذا الفوز، أصبح الغرافة أكثر فريق قطري هزمه الأهلي تاريخيًا في المنافسات القارية بواقع 4 انتصارات، ويليه السد والريان والجيش.

وحقَّق الأهلي انتصاره الرابع على الغرافة في المواجهة التاسعة بينهما، معززًا أفضليته أمام الفريق القطري الذي فاز بأول مباراتين بين الطرفين، ولم يستطع الانتصار من جديد، مكتفيًا بثلاثة تعادلات، والهزيمة في بقية اللقاءات.

وحقق حامل اللقب انتصاره الثاني على التوالي في النسخة الجارية التي بدأها بالتعادل مع باختاكور الأوزبكي 1ـ1، قبل الفوز على الوصل الإماراتي 3ـ1، ورفع رصيده إلى 7 نقاط.

أمّا الغرافة، فعجز مجددًا عن إحراز نقطته الأولى في البطولة بعدما تلقّى هزيمته الثالثة على التوالي.

وسيحل الأهلي ضيفًا على السد القطري في الجولة الرابعة، فيما سيستقبل الغرافة فريق القادسية السعودي.