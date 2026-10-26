القادسية يستهدف الصدارة أمام السد

يتطلع فريق القادسية السعودي الأول لكرة القدم، إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور ومواصلة بدايته دون خسارة في دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يستضيف السد القطري، الإثنين، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى تعزيز رصيدهم القاري، بينما يبحث الضيوف عن أولى نقاطهم بعد خسارتين متتاليتين.

ويخوض القادسية المواجهة برصيد أربع نقاط، بعدما استهل مشاركته القارية بالفوز على الوصل الإماراتي 2ـ1، بهدفي المكسيكي جوليان كينونيس والإيطالي ماتيو ريتيجي، قبل أن يتعادل مع باختاكور الأوزبكي 1ـ1، ليحافظ على سجله دون خسارة في أول جولتين. ويمنح هذا الرصيد الفريق فرصة التقدم في ترتيب مجموعة الغرب، مع استهدافه تحقيق انتصاره الثاني في البطولة.

في المقابل، يدخل السد اللقاء دون نقاط، بعد خسارته أمام الاستقلال الإيراني 0ـ3 في الجولة الأولى، ثم أمام الهلال السعودي 0ـ2 في الثانية، ليواجه ضغطًا متزايدًا لتصحيح مساره والعودة إلى سباق التأهل. واستقبل الفريق القطري خمسة أهداف في المباراتين، دون أن ينجح في التسجيل، ما يضع الفاعلية الهجومية ومعالجة الأخطاء الدفاعية ضمن أبرز تحدياته أمام القادسية.

ويقود القادسية فنيًا الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، الذي يعوّل على القوة الهجومية للفريق، بقيادة كينونيس وريتيجي، إلى جانب بقية العناصر الأساسية، من أجل استغلال الفرص وفرض إيقاعه على المباراة، خصوصًا بعد خسارته أمام الهلال 2ـ3 في دوري روشن السعودي، الجمعة الماضي.

وعلى الطرف الآخر، يقود الروماني رازفان لوتشيسكو السد، معتمدًا على خبرة نجمه أكرم عفيف، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، إلى جانب كلاودينيو، في محاولة لتعزيز الفاعلية الهجومية واستعادة التوازن القاري. وعلى الرغم من تعثره آسيويًا، يدخل السد المباراة بعد فوزه محليًا على الشحانية 4ـ0، الخميس الماضي، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل الاختبار السعودي.