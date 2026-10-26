مارتينز: الطرد هزمنا أمام الأهلي

شدد البرتغالي بيدرو مارتينز، مدرب فريق الغرافة القطري الأول لكرة القدم، على دور النقص العددي في الخسارة أمام الأهلي، الإثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي بعد الخسارة 1ـ2 من الأهلي ضمن الجولة الثالثة: «من السهل تفسير ما حدث اليوم. قدمنا أداءً جيدًا حتى حالة الطرد، التي كانت صحيحة بالمناسبة، بعد حصول لاعبنا على البطاقة الصفراء الثانية».

وأضاف: «كنا نتقاسم المباراة مع الأهلي، حتى جاء الطرد، وبعد ذلك سجل المنافس هدفه الثاني بتسديدة جميلة، وهذا ما حدث اليوم».

وأبدى وجهة نظره في آلية اختيار الطواقم التحكيمية قائلًا: ««أوجّه رسالة إلى لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، لدينا تقنية VAR رائعة، لكن من وجهة نظري، فإن وجود طاقم التحكيم بالكامل من دولة واحدة أمر غير صحيح، ومن المفترض أن يكون طاقم التحكيم من دولة مختلفة عن دولة طاقم تقنية VAR، حتى تكون الأمور أفضل».

وتحدث عن نواقص فريقه مشيرًا إلى حاجته «إلى مزيد من الفاعلية على المستوى الهجومي، واستغلال الفرص المتاحة»، وأردف: «عانينا اليوم من بعض الغيابات، وحصلنا على عدة فرص لم نتمكن من تحويلها إلى أهداف، لذا لا بد أن نكون أكثر فاعلية في استثمار الفرص وهز الشباك».

وعجز الغرافة عن إحراز نقطته الأولى في البطولة بعدما تلقّى هزيمته الثالثة على التوالي.