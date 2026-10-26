رباعية طرابزون سبور تعوض غياب إسهامات صلاح

قلب فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم تأخره بهدفين أمام مضيفه تشايكور ريزا سبور إلى فوزٍ ثمين، بنتيجة 4-3، مساء الاثنين ضمن تاسع جولات الدوري التركي الممتاز.

وفي مواجهة حافلة الأهداف والتقلبات، حافظ فريق النجم المصري محمد صلاح على زخم الانتصارات، محقّقًا فوزه السادس تواليًا.

ولعِب صلاح 85 من دقائق اللقاء، على ملعب «تشايكور ديدي» في مدينة ريزا، ولم يسجِّل أو يصنع أهدافًا، على عكس مباريات طرابزون سبور الخمس السابقة.

وافتتح المهاجم الإيطالي جينارو بوريللي الأهداف، مُسجِّلًا ثنائية لأصحاب الأرض في الدقيقتين 12 و32.

ومع بداية الشوط الثاني، ردّ الضيوف بقوة، وأحرزوا ثلاثة أهداف في 12 دقيقة، حملت تواقيع التركي مليح كاباسكال، لاعب الوسط، والجناح الدنماركي أرال سيمسير، والمهاجم فرانكولينو ديجو، من غينيا بيساو، في الدقائق 49 و51 و57، على الترتيب.

وأدرك ريزا سبور التعادل في الدقيقة 69، بواسطة الألباني كاظم لاتشي، لاعب الوسط. لكن ديجو واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له، والرابع لفريقه، في الدقيقة 83.

ورفع طرابزون سبور، الذي يدرّبه الألماني توماس ريس، عدد نقاطه إلى 19، متقدمًا إلى وصافة جدول ترتيب الدوري، قبل انطلاق الديربي الاسطنبولي، وقمّة الجولة، بين غلطة سراي وفنربخشة، في تمام الساعة 9.30 مساءً، علمًا أن الصاعد أميد سبورتيف يتصدر المسابقة، قبل الديربي، برصيد 20 نقطة.

وتحت قيادة المدرب ريس، المعيَّن الشهر الماضي، لعِب طرابزون سبور ست مباريات كسِبها جميعًا، بواقع أربع في الدوري التركي واثنتين في دوري المؤتمر الأوروبي.