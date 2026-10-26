بوسيتش: انتصار مستحق.. ونتائجنا لا ترضيني

نَسَبَ الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تحسُّن أداء لاعبيه ونتائجهم إلى المراجعات الفنية التي تخللت فترة التوقف الأخيرة، مؤكدًا أحقيتهم في الفوز على الغرافة القطري 2ـ1، الإثنين، ضمن ثالث جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال بوسيتش: «سعيد جدًا بهذا الانتصار الذي استحققناه. استغللنا تقدم الفريق المنافس وسجلنا الهدف الأول، لكننا لم نحافظ على تقدمنا، واستطاع الغرافة إدراك التعادل، وهو فريق يمتلك إمكانات عالية، لكننا فعلنا كل ما يلزم لتحقيق الفوز وجني النقاط الثلاث، وحققنا هدفنا».

ووجّه المدرب الشكر إلى البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، جناح الفريق، نظير «هدفه الجميل، الذي منح الفريق نقاط المباراة».

وأضاف الهولندي: «كانت لدينا فرص في الشوط الأول لإنهاء المباراة وتأمين النتيجة، لكن هذه هي كرة القدم، إذا لم تسجل، فستعاني. بطبيعة الحال، نعاني من الإرهاق، لكن علينا التأقلم بصورة أفضل مع جدول المباريات».

وتابع: «على مستوى التنظيم الدفاعي، تحسنّا كثيرًا، لكننا نطمح إلى الخروج بشباك نظيفة، وعلينا أن نكون أفضل في هذا الجانب مستقبلًا».

وأردف: «خلال فترة التوقف، حللنا وراجعنا العديد من الأمور، وعلى الرغم من ضغط جدول المباريات، تمكنا من الوصول إلى مستويات جيدة. ومع ذلك، لست راضيًا حتى الآن، على الرغم من تحقيق خمسة انتصارات. وأكرر أن ضغط المباريات يستنزف قدرًا كبيرًا من مجهود اللاعبين».

وحقق حامل اللقب انتصاره الثاني على التوالي في النسخة الجارية التي بدأها بالتعادل مع باختاكور الأوزبكي 1ـ1، قبل الفوز على الوصل الإماراتي 3ـ1، ورفع رصيده إلى 7 نقاط.