جونسالفيس: هدفي بداية جديدة.. ولن أفوت فرص المدرب

عبّر البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن تقديره للفرص التي يمنحها له مدربه الهولندي مارينو بوسيتش، آملًا أن يكون هدفه أمام الغرافة القطري بداية جديدة موفقة له.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تلا تسجيله هدف الفوز للأهلي «2ـ1» على الغرافة، الإثنين، لحساب ثالث جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال البرازيلي: «سعيد جدًا بالتسجيل والمساهمة مع الفريق، خصوصًا أنني ألعب في الخط الأمامي، ومن واجبي التسجيل أو صناعة الأهداف. أتمنى أن تكون هذه بداية موفقة لي».

وأضاف: «من المهم جدًا أن يجتهد اللاعب في التدريبات، ومتى ما أتيحت لي الفرصة، سأحرص على استغلالها. وسعيد جدًا بالفرص التي يمنحني إياها المدرب».

ورفع الفوز رصيد الأهلي، حامل لقب النسختين الأخيرتين، إلى 7 نقاط بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة التي بدأها بالتعادل 1ـ1 مع باختاكور الأوزبكي.