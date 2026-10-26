«فرانس فوتبول».. خطأ يعلن فوز 3

أثارت مجلة «فرانس فوتبول» جدلًا بعد نشرها عن طريق الخطأ مواد على الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية، تعلن فوز كل من هاري كين ولامين يامال وكيليان مبابي بالجائزة، قبل أن تحذفها بعد مرور نحو 7 دقائق.

وجاءت الواقعة قبل حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، المقرر تنظيمه في قاعة «لندن بالاديوم» بالعاصمة البريطانية، لتكريم أفضل لاعبي كرة القدم من الرجال والسيدات.

ويُعد الإنجليزي هاري كين، والإسباني لامين يامال، والفرنسي كيليان مبابي من بين المرشحين لخلافة الفرنسي عثمان ديمبيلي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في النسخة السابقة.

ولم يتضمن التقرير تأكيدًا رسميًا بشأن هوية الفائزين، رغم النشر المشار إليها على الموقع الرسمي للجائزة قبل حذفها.