الفتح يفتح ملف الهلال

عاود فريق الفتح الأول لكرة القدم التدريبات، مساء الإثنين، في الأحساء بعد إجازةٍ ليومين، وبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال، السبت، في الرياض ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وشهِدت الحصة التدريبية، على ملعب النادي، تركيز المدرب المغربي جمال السلامي على رفع درجة الجاهزية البدنية، ودقة التسديد على المرمى.

وخسِر الفتح 1ـ3 من الشباب الخميس على أرضِه، وتدرَّب الجمعة قبل الحصول على إجازةٍ لمدة 48 ساعةً بقرارٍ من الجهاز الفني.

وتحت قيادة مدربه الجديد، لعِب «النموذجي» أربع مبارياتٍ، خسِر منها ثلاثًا، وكسِب واحدةً.

وقبل ملاقاة الهلال، متصدر الترتيب، يقبع الفريق في المركز الـ 16 برصيد ست نقاط