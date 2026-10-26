بهدف الغرافة.. توني يعادل الجاسم ويتخطى فراس

عادل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، رقم المعتزل تيسير الجاسم، بعد إحرازه هدفًا أمام الغرافة القطري، الإثنين، في إطار ثالث جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتلقت شباك الغرافة أول هدف لتوني في النسخة الجارية من البطولة، بعدما غاب عن زيارة المرمى خلال الجولتين الأوليين.

وجاء الهدف في الدقيقة الخامسة من المباراة التي انتهت أهلاوية بنتيجة 2ـ1.

وأضاف الإنجليزي هذا الهدف إلى ثمانية أخرى سجلها في النسختين الماضيتين، منها ستة في بطولة 2024ـ2025، مقابل اثنين في تاليتها.

وبعدما رفع مجموع أهدافه في دوري الأبطال إلى تسعة، تساوى مع الجاسم الذي أحرز الرصيد ذاته خلال فترة تمثيله الأهلي في البطولة القارية بين عامي 2005 و2019.

وتخطى اللاعب الإنجليزي رقم زميله فراس البريكان، رأس الحربة، وكذلك مهند عسيري، والعُماني عماد الحوسني، مهاجمي الأهلي السابقين، المتساويين بتسجيل 8 أهداف للفريق في دوري الأبطال.

وأصبح رابع هدافي الأهلي في البطولة، مناصفة مع الجاسم، وخلف كل من المهاجم السوري عمر السومة، والمهاجم البرازيلي فيكتور سيموس، والجناح الجزائري رياض محرز، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وسجّل السومة 23 هدفًا للأهلي في دوري الأبطال، فيما أحرز سيموس 14 هدفًا، ومحرز 13 هدفًا.

ووصل توني إلى هدفه الـ 86 مع الفريق الجدّاوي في مختلف البطولات، ودوَّن المساهمة التهديفية الـ 105 عبر 107 مشاركات.