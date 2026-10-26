أمام السد.. القادسية يفرض التعادل الخامس

رفض الكولومبي خوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، تلقي «بنو قادس» الخسارة الأولى في دوري أبطال آسيا النخبة، بعدما سجل هدف التعادل 1ـ1 أمام ضيفه السد القطري، في الرمق الأخير، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لحساب الجولة الثالثة لمجموعة الغرب، الإثنين.

وتعد نتيجة التعادل الخامسة لفريق سعودي أمام السد القطري في تاريخ البطولة القارية، كما أنها المباراة الأولى التي تجمع الفريقين آسيويًا.

وحضرت نتيجة التعادل بين قطبي الرياض «الهلال والنصر» مع الفريق القطري 4 مرات، إذ تعادل مع الأزرق بنتيجة 3ـ3 و1ـ1 ومع الأصفر في مناسبتين 2ـ2 و1ـ1.

و امام أكثر من 7 ألف متفرج بادر الفريق القطري بالتقدم عبر قائده أكرم عفيفي بعد تسديدة من خارج حدود منطقة الجزاء عجز البلجيكي كاستيلس حارس المرمى عن التصدي لها عند الدقيقة 74.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق تمكن كينيونيس من إدراك التعادل للقادسية بعد عدة محاولات، ليحرم الفريق القطري من الانتصار الأول على صعيدي البطولة ومواجهات الفرق السعودية داخليًا.

ورفع القادسية رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس، بينما وضع السد القطري أول نقطة في رصيده وقفز إلى المركز الرابع عشر.