إنزاجي يتمسك بتدوير اللاعبين

يستمر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، في تطبيق سياسة المداورة بين اللاعبين عند خوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويواجه الهلال مضيفه الشمال القطري، مساء الثلاثاء، لحساب ثالث جولات مجموعة الغرب.

ووفق مصادر «الرياضية»، يعتزم إنزاجي الدخول إلى المباراة بتشكيلٍ يختلف في عددٍ من مراكزه عن ذلك الذي بدأ أمام القادسية، الجمعة في الدمام، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وأكدت المصادر حرص الجهاز الفني على المداورة، أوَّلًا لإراحة بعض اللاعبين في ظل ضيق الوقت بين المباريات، وثانيًا لإتاحة مساحة مشاركة أكبر أمام آخرين.

وتتواصل المواجهات بين «الأزرق» والفرق القطرية ضمن دوري الأبطال، فبعد فوزه 2-1 على الغرافة في الرياض، و2-0 على السد في الدوحة، يلتقي الشمال، على ملعب «البيت» في الخور.

وأمام الغرافة والسد، طبّق إنزاجي المداورة، مُشرِكًا عناصر تغيب في كثيرٍ من الأحيان عن التشكيل الأساسي محليًّا، مثل الفرنسي سايمون بوابري، لاعب الوسط، والمدافع التركي يوسف أكتشيتشيك، والمهاجم الفرنسي قادر ميتي.

ويتصدر «الأزرق» جدول ترتيب دوري «روشن»، برصيد 27 نقطة، بعدما تغلّب على القادسية بنتيجة 3-2. وعقب انتهائه من المهمة القارية، يعود إلى الرياض، ويبدأ الاستعداد لملاقاة ضيفِه الفتح، السبت، ضمن الجولة الـ 12.