الثالثة تواليا.. يامال أفضل شاب

حقق الإسباني لامين يامال، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب شاب خلال العام 2026 في حفل جوائز مجلة «فرانس فوتبول» المنظم في لندن.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يحقق فيها ابن الـ19 عامًا جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، بعد نسختي 2024 و2025.

وجاء تتويج يامال بعد مشاركته في 57 مباراةً خلال فترة التقييم، الممتدة من 3 أغسطس 2025 حتى 19 يوليو 2026، إذ سجل فيها 25 هدفًا، وصنع 20 بإجمالي 45 مساهمةً تهديفيةً، وبمعدل مساهمةٍ واحدةٍ كل 102 دقيقة.

وحقق اللاعب في الفترة ذاتها لقب كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده، إلى جانب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني مع برشلونة، فيما بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ونصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وعلى المستوى الفردي، نال يامال جائزة أفضل لاعبٍ في الدوري الإسباني، وتصدَّر قائمة صانعي الأهداف في المسابقة، إضافةً إلى تسجيله عشر مساهماتٍ تهديفية في دوري أبطال أوروبا.