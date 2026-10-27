رودجرز: افتقدنا ناتشو.. والتعادل «عادل»

وصف الإسكتلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، نتيجة التعادل 1-1 أمام السد القطري، بالعادلة، مؤكدًا تأثر الفريق سلبًا بغياب الإسباني ناتشو في خط الدفاع.

وتعادل القادسية مع نظيره القطري على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين.

وقال المدرب الإسكتلندي في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «كانت مباراة ممتازة، واللاعبين قدموا جهدًا وافرًا، سجل السد هدفًا جميلًا، وعدنا للمباراة، وأرى أن النتيجة كانت عادلة».

وشدد رودجرز على تأثر الفريق سلبًا بغياب ناتشو في خط الدفاع ووصفه بالعقل المدبر في الفريق، قائلًا: «ناتشو هو العقل المدبر في الخلف، وغيابه كان له أثر كبير سلبي على الفريق».

وأضاف: «ناتشو هو العقل المدبر في الخلف وغيابه كان له أثر كبير وسلبي على الفريق، لعبنا عددًا من المباريات القوية، مع كثرة السفر، إضافة إلى الأجواء الحارة، هذه العوامل مجتمعة لا تساعد على الاستشفاء».

وتابع: «نريد وقتًا أطول حتى يسترجع اللاعب قوته البدنية والجسدية».

ولفت رودجرز إلى أن وضع فريقه في المجموعة الآسيوية مطمئن مع امتلاك خمس نقاط وتبقي مباريات عديدة، مبينًا أن فرص الانتقال إلى المرحلة المقبلة من البطولة لا تزال كبيرة.

ودافع المدرب الأسترالي عن محمد أبو الشامات، لاعب الفريق، قائلًا: «إذا كان أخطأ فهو بشر وليس رجلًا آليًا».