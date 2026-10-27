رازفان: أفضل أيام حياتي الكروية في الهلال

أبدى الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق السد القطري الأول لكرة القدم، عدم رضاه على نتيجة التعادل 1ـ1 أمام مضيفه القادسية، ووصفها بـ «المحبطة»، مبينًا أن فريقه كان يستحق الانتصار.

وخرج السد متعادلًا أمام القادسية في اللقاء الذي جرى على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين.

وذكر رازفان في مؤتمرٍ صحافي تلا المباراة: «واجهنا فريقًا منظَّمًا، ويمتلك عددًا مميَّزًا من اللاعبين. استطعنا تشكيل الخطورة على القادسية، وتفوَّقنا في مجريات المباراة، وكنا نستحق الانتصار. أنا محبطٌ من النتيجة».

كذلك تحدَّث المدرب الروماني عن ذكرياته مع ياسر الشهراني بالقول: «⁠التقيت ياسر. أذكره جيدًا، ومن المستحيل أن أنساه، لأنني عشت معه أفضل أيام حياتي كرويًّا في الهلال. لقد حققنا إنجازاتٍ كثيرةً معًا».

من جهةٍ أخرى، غادر أكرم عفيف، قائد فريق السد و«رجل المباراة»، المؤتمر الصحافي أثناء حديث المدرب رازفان.