الحمدان يعود إلى النصر.. وآنج يجرب بديل كوستا

تجاوز عبد الله الحمدان، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، إصابة الشد العضلي التي ألمت به أمام الفيصلي، الجمعة الماضي، وشارك في التدريبات، الإثنين، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وانقسمت التدريبات بين الشقين اللياقي والتكتيكي، وغاب عنها الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ أمام نيفتشي فرغانة الأوزبكي، 12 أكتوبر الجاري، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفق المصادر، واصل اللاعب برنامجه التأهيلي، بالتزامن مع تدريبات زملائه، سعيًا للتعافي من الإصابة والعودة إلى حسابات مدربه الأسترالي آنج بوستيكوجلو.

وقاد بوستيكوجلو التدريبات تحضيرًا لمواجهة الخلود، الخميس المقبل، في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

ويغيب عن النصر في المباراة البرتغالي سامو كوستا، لاعب الوسط، بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

وسيجرب آنج، بحسب المصادر، خلال تدريبات الثلاثاء، أكثر من خيار لتحديد اللاعب الذي سيعوض غياب كوستا عن تشكيل اللقاء.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، متأخِّرًا عن الهلال المتصدر بفارق نقطتين.