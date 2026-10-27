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المدرب الأفضل

2026.10.27 | 01:10 am
حصل الإسباني لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الاثنين، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل مدرب للرجال، بعد قيادته إسبانيا إلى التتويج بكأس العالم (وكالات)
المدرب الأفضل

المدرب الأفضل

المدرب الأفضل

المدرب الأفضل