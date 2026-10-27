المدرب الأفضل

حصل الإسباني لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الاثنين، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل مدرب للرجال، بعد قيادته إسبانيا إلى التتويج بكأس العالم (وكالات)