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حارس العام

2026.10.27 | 01:13 am
حقق أوناي سيمون، حارس منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، جائزة أفضل حارس في العام 2026 نظير مستوياته مع منتخب بلاده في كأس العالم (وكالات)
حارس العام

حارس العام

حارس العام

حارس العام