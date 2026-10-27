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جائزة سقراط

2026.10.27 | 01:15 am
نال الإنجليزي بوكايو ساكا، لاعب فريق أرسنال الأول لكرة القدم، جائزة سقراط للمبادرات الإنسانية في العام 2026 (وكالات)
جائزة سقراط

جائزة سقراط

جائزة سقراط

جائزة سقراط