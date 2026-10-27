الرئيسية / الصورة .. قصة

تكريم بطل أوروبا

2026.10.27 | 01:35 am
توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم بجائزة أفضل فريق رجال في العام 2026 للمرة الثانية تواليًا نظير تحقيقه دوري أبطال أوروبا.. وتسلمها الفرنسي عثمان ديمبلي (وكالات)
تكريم بطل أوروبا

تكريم بطل أوروبا

تكريم بطل أوروبا

تكريم بطل أوروبا

تكريم بطل أوروبا

تكريم بطل أوروبا

تكريم بطل أوروبا