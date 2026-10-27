أنهى انتظار الإنجليز.. كين أفضل لاعبي العالم

أعاد الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، جائزة الكرة الذهبية إلى بلاده بعد غياب استمر 25 عامًا، إثر تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2026، ليصبح خامس لاعب إنجليزي ينالها، ويرفع رصيد بلاده إلى ست جوائز وذلك خلال الحفل الذي جرى الاثنين في لندن..

وانضم كين إلى قائمة تضم أربعة لاعبين إنجليز سبق لهم تحقيق الجائزة، يتقدمهم ستانلي ماثيوز، أول المتوجين بها عام 1956، وبوبي تشارلتون الفائز عام 1966، وكيفن كيجان الذي حصدها مرتين عامي 1978 و1979، ومايكل أوين آخر المتوجين الإنجليز عام 2001.

وجاء تتويج كين «33 عامًا» بعد مشاركته في 65 مباراة خلال فترة التقييم الممتدة من 3 أغسطس 2025 حتى 19 يوليو 2026، سجل خلالها 73 هدفًا، وصنع ثمانية، بإجمالي 81 مساهمة تهديفية.

وحقق المهاجم الإنجليزي ثلاثة ألقاب مع بايرن ميونيخ، هي الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني، فيما قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث في كأس العالم 2026، مسجلًا ستة أهداف في البطولة.

وكان كين حقق المركز العاشر في ترتيب الكرة الذهبية عام 2024، قبل أن ينال الجائزة في نسخة 2026، وينهي غياب الإنجليز عن منصة التتويج منذ فوز أوين بها مع ليفربول.