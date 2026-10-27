كين يهدي البافاري سادس «بالون دور»

أنهى الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، غياب ناديه عن التتويج بجائزة الكرة الذهبية لمدة 45 عامًا، بعد حصوله على نسخة 2026، ليصبح رابع لاعب من الفريق البافاري يحقق الجائزة، والأول من خارج ألمانيا.

ورفع كين رصيد بايرن ميونيخ إلى ست كرات ذهبية، بعدما توقف عند خمس منذ عام 1981، عندما توج الألماني كارل هاينز رومينيجه بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته.

وبدأ سجل الفريق الألماني مع الجائزة عام 1970، عندما نالها الألماني جيرد مولر، قبل أن يضيف مواطنه فرانتس بيكنباور جائزتين عامي 1972 و1976، ثم رومينيجه عامي 1980 و1981.

وجاء تتويج المهاجم الإنجليزي بعد موسم شهد تسجيله 73 هدفًا وصناعة ثمانية خلال 65 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده، بمجموع 81 مساهمة تهديفية.

وقاد كين بايرن ميونيخ إلى الفوز بثلاث بطولات، هي الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني، فيما بلغ الفريق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحصل اللاعب الإنجليزي على الحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الثانية في مسيرته، بعد تسجيله 36 هدفًا في الدوري الألماني، إلى جانب 16 مساهمة تهديفية في دوري أبطال أوروبا.