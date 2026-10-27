الكرة الذهبية تختار كين

توَّج النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، موسمَه الحافل، 25- 2026، بالحصول، مساء الاثنين في لندن العاصمة البريطانية، على جائزة الكرة الذهبية «البالون دور»، المقدَّمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعبٍ على مستوى العالم.. وتسلَّم كين، قائد منتخب بلاده، الجائزة من يدَي النجم البرازيلي التاريخي رونالدو، وألقى كلمةً أمام حضور حفل «البالون دور»، ومن بينهم أفراد عائلته، وسط احتفاءٍ بالغٍ منهم بمنجزه. (رويترز) و(الفرنسية)