«الملكة» تخطف «البالون دور» الثالثة

تُوّجت النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس، لاعبة فريق لندن سيتي ليونيسز الإنجليزي الأول لكرة القدم للسيدات، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثالثة في مسيرتها، بعد فوزها بها عامي 2021 و2022، وذلك خلال الحفل الذي جرى الاثنين في لندن.

وتخلف لاعبة برشلونة السابقة التي تدافع حاليًا عن ألوان نادي لندن سيتي ليونيسز، مواطنتها أيتانا بونماتي في سجل الفائزات بالجائزة، بعدما أحرزت الأخيرة اللقب ثلاث مرات متتالية بين عامي 2023 و2025، لكن الإصابات أفسدت موسمها.

وتُوّجت اللاعبة البالغة 32 عامًا التي تُلقّب «الملكة» كرة القدم الإسبانية، بلقبها الرابع في دوري أبطال أوروبا للسيدات الموسم الماضي، قبل انتقالها إلى نادي لندن سيتي ليونيسز، المملوك لسيدة الأعمال الأميركية ميشيل كانغ.

ويجسّد فوز بوتياس بالكرة الذهبية للمرة الثالثة، بعد أربع أعوام من تتويجها الثاني، قدرتها الكبيرة على تجاوز الصعاب، بعدما عادت من إصابة خطيرة في الركبة تعرّضت لها في يوليو 2022، وحرمتها المشاركة في كأس أوروبا مع المنتخب الإسباني.

وفي مطلع أكتوبر، دخلت قائدة المنتخب الإسباني السابقة، صاحبة القميص رقم 11، التاريخ مجددا، بعدما أصبحت أول لاعبة إسبانية تخوض 150 مباراة دولية، وذلك بعد أشهر طويلة من الغياب عن صفوف المنتخب بسبب الإصابة.