بـ73 هدفا.. كين يصطاد الكرة الذهبية

تُوّج الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، خلال الحفل الذي نظم الاثنين في لندن، بعد الموسم الماضي حافل بالأرقام والإحصائيات المميزة.

وخلف قائد المنتخب الإنجليزي في سجل الفائزين بالجائزة المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه، لاعب باريس سان جيرمان.

وجاء تتويج اللاعب البالغ 33 عامًا الذي لم يحرز سوى لقب الدوري الألماني في الموسم الماضي، مكافأةً بالدرجة الأولى على فعاليته التهديفية الاستثنائية.

وسجّل كاين 61 هدفًا بقميص بايرن ميونيخ الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وارتفع رصيده إلى 73 هدفًا عند احتساب أهدافه مع المنتخب الإنجليزي، الذي حلّ ثالثًا في كأس العالم 2026.

وبذلك، أصبح أول لاعب إنجليزي يفوز بالكرة الذهبية منذ مايكل أوين عام 2001.

ولم يتفوّق عليه في عدد الأهداف خلال موسم واحد سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجّل 82 هدفا في موسم 2010-2011.

أما الفرنسي كيليان مبابي، فدفع ثمن عدم إحراز أي لقب خلال موسم 2026، رغم أرقامه الفردية الاستثنائية، بعدما تصدّر ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وأصبح الهداف التاريخي لكأس العالم.

ولم تؤثر الحملة الإعلامية المكثفة التي رافقته في الأسابيع الأخيرة على تصويت لجنة التحكيم.

وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني المتوّج بكأس العالم.

وفي فئة حراس المرمى، نال الإسباني أوناي سيمون، المتوّج أيضًا بكأس العالم مع منتخب بلاده، الجائزة.

كما حصد باريس سان جرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليًا، جائزة أفضل ناد للعام، مكررًا إنجازه في عام 2025.