2027.. نادال يعود إلى الملاعب

يعود الإسباني رافائيل نادال، نجم كرة المضرب المعتزل، إلى المنافسات على الملاعب الصلبة للمرة الأولى منذ اعتزاله نوفمبر 2024 عبر حدثٍ استعراضي، يُنظَّم لليلةٍ واحدةٍ في لاس فيجاس، فبراير المقبل، حسبما أعلنه المنظِّمون، الثلاثاء.

وسيشارك الإسباني، البالغ 40 عامًا والمتوَّج بـ 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، في بطولة «إم جي إم سلام» التي تنظَّم 28 فبراير 2027 على ملعب «تي موبايل أرينا».

وسيُعلن لاحقًا عن بقية المشاركين، ونظام المنافسة.

ويعود نادال، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب فردي الرجال في بطولة فرنسا المفتوحة برصيد 14 لقبًا، إلى الملاعب الصلبة في لاس فيجاس بعد أن خاض أكتوبر الجاري مباراةً استعراضيةً بأكاديميته في إسبانيا.

وكان رافائيل لعب مباراةً استعراضيةً في لاس فيجاس عام 2024 أمام مواطنه كارلوس ألكاراز.

وفي وقتٍ سابقٍ من العام الجاري، شارك ثمانيةٌ من نجوم رابطة اللاعبين المحترفين في حدثٍ، نُظِّم في لاس فيجاس، تنافسوا فيه وفق نظام كسر التعادل حتى عشر نقاطٍ، وتُوِّج خلاله المراهق البرازيلي جواو فونسيكا باللقب.