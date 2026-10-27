النصر.. «الأربطة» تجبر البوعينين على الكشف الطبي

يخضع مبارك البوعينين، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، لكشفٍ طبي جديدٍ بأحد المراكز المختصَّة في العاصمة الرياض بعد شعوره بآلامٍ في أربطة الركبة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن البوعينين شعر بآلامٍ في موضع الركبة خلال أداء التدريبات التأهيلية ضمن المرحلة الأخيرة حسبَ البرنامج الزمني المُعد له من قِبل الجهاز الطبي في النادي.

وكان الجهاز الطبي في القطب العاصمي أعلن الشهر الماضي عودة حارس المرمى إلى التدريبات الجماعية يناير المقبل بعد إجرائه عمليةَ الرباط الصليبي الأمامي، 13 أبريل 2026.

من جانبٍ آخرَ، اقترب الفرنسي كينسجلي كومان، الذي عانى من إصابةٍ في عضلة الفخذ الخلفية، من العودة للمجموعة. وسيتحدَّد خلال الأيام القليلة المقبلة موعد التحاقه بالتدريبات، وإمكانية الاستعانة به في اللقاء أمام الخلود، وفق المصدر.

في حين، تعافى الفرنسي محمد سيماكان، وعبد الرحمن غريب من إصابتهما التي غيَّبتهما الفترةَ الماضية، وبات الثنائي جاهزًا للمشاركة في مواجهات الفريق ابتداءً من مباراة الخلود، الخميس، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 25 نقطةً، ويتخلَّف عن الهلال المتصدر بنقطتين، وله مباراةٌ مؤجَّلةٌ أمام الأهلي ضمن الجولة التاسعة.