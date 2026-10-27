كين يتجاوز مودريتش وكانافارو.. ويدخل قائمة الأكبر

اقتحم الإنجليزي هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، قائمة أكبر اللاعبين سنًّا عند التتويج بالكرة الذهبية للمرة الأولى بعد أن حصد الجائزة، الإثنين، بعمر 33 عامًا وشهرين و28 يومًا، ليصبح من بين أكبر أربعة لاعبين سنًّا يحققون الجائزة للمرة الأولى، متقدمًا بفارق أيامٍ قليلةٍ على الكرواتي لوكا مودريتش، والإيطالي فابيو كانافارو.

ويتربَّع الإنجليزي ستانلي ماثيوز على قمة القائمة بفوزه بالنسخة الأولى من الكرة الذهبية عام 1956 بعمر 41 عامًا، ليظلَّ أكبر لاعبٍ يُتوَّج بها للمرة الأولى، يليه الفرنسي كريم بنزيما الذي نالها عام 2022 بعمر 34 عامًا وتسعة أشهر، ثم الحارس السوفييتي ليف ياشين الفائز بنسخة 1963 بعمر 34 عامًا وشهرٍ واحدٍ.

ويأتي هاري كين في المركز الرابع بعمر 33 عامًا وشهرين و28 يومًا، متقدمًا على مودريتش الذي تُوِّج بها عام 2018 بعمر 33 عامًا وشهرين و24 يومًا، ثم كانافارو الذي نالها عام 2006 بعمر 33 عامًا وشهرين و14 يومًا.

وتضمُّ القائمة أيضًا التشيكوسلوفاكي جوزيف ماسوبوست الذي تُوِّج بالجائزة عام 1962 بعمر 31 عامًا وعشرة أشهر، والإسباني ألفريدو دي ستيفانو الفائز للمرة الأولى عام 1957 بعمر 31 عامًا وخمسة أشهر، ثم التشيكي بافل نيدفيد الذي حصد الجائزة عام 2003 بعمر 31 عامًا وثلاثة أشهر، فيما يكمل الألماني لوثار ماتيوس قائمة العشرة بفوزه بها عام 1990 بعمر 29 عامًا وتسعة أشهر.

وتعود بداية الكرة الذهبية إلى عام 1956 عندما أطلقتها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لتكريم أفضل لاعبٍ في كرة القدم الأوروبية آنذاك قبل أن تتوسَّع مع مرور الأعوام، لتصبح إحدى أبرز الجوائز الفردية في اللعبة.