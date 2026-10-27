جاي زي يظهر في «السوبر بول»

أعلنت رابطة دوري كرة القدم الأمريكية، الثلاثاء، أن مغني الراب جاي زي سيتصدَّر عرض ما بين الشوطين في نهائي «السوبر بول» لعام 2027، فبراير المقبل.

ويعدُّ العرض، الذي يُنظَّم في مباراة تحديد الفائز بلقب دوري كرة القدم الأمريكية، الحدث الأبرز والأكثر طلبًا في عالم الموسيقى، وغالبًا ‌ما تتجاوز نسبة ‌مشاهدة عرض ما بين ‌الشوطين ⁠على التلفزيون الأمريكي 100 ⁠مليون مشاهدة، متفوقةً بذلك على مشاهدة المباراة نفسها.

وعلى مر الأعوام، اعتلى فنانون بارزون، من بينهم فرقة رولينج ستونز ومادونا وبروس سبرينجستين مسرح السوبر بول.

وكان مغني الراب باد باني، القادم من بويرتوريكو، النجم ⁠الرئيس لحفل «السوبر بول» الأخير.

وتُلعَب مباراة ‌«السوبر بول» 14 فبراير المقبل في لويس أنجليس، ‌وستبث عبر شبكتي «أيه بي سي»، و«إي إس بي إن» التلفزيونيتين التابعتين ‌لشركة والت ديزني، كما ستتوفر عبر منصة «ديزني+»، وتطبيق «إبي إس بي إن».

وتنتج شركة روك نيشن، المملوكة لجاي زي، عرض ما بين الشوطين في «السوبر بول» منذ عام ‌2019، ويلعب جاي دورا رئيسًا في اختيار الفنان الذي سيؤدي العرض ⁠كل ⁠عام.

وقال ورجر جودل، مفوض رابطة دوري كرة القدم الأمريكية، في بيانٍ: «على مدى أعوامٍ عدة حظينا بشرف العمل عن كثب مع جاي زي وشركة روك نيشن، وقد رأيت التأثير الاستثنائي الذي أحدثه على عرض ما بين الشوطين في السوبر بول».

وأضاف: «عندما توصَّلنا للمرة الأولى إلى اتفاقٍ مع روك نيشن لإنتاج العرض كان لدي طلبٌ واحدٌ فقط، بأن يصعد جاي زي إلى المسرح بنفسه يومًا ما عندما يشعر بأن اللحظة مناسبةٌ له».