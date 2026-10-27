بعد تتويج كين.. نصف ذهب الإنجليز صناعة ألمانية

أسهمت الأندية الألمانية في نصف حصيلة الإنجليز من جوائز الكرة الذهبية للرجال بعد تتويج هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، بجائزة عام 2026، الإثنين، في لندن، إذ ارتفع رصيد بلاده إلى ست جوائزَ، تحقَّقت ثلاثٌ منها حين كان الفائزون يدافعون عن ألوان أنديةٍ ألمانيةٍ.

وسبق كين إلى التتويج بالجائزة بقميص نادٍ ألماني مواطنه كيفن كيجان الذي حصدها مرتين مع هامبورج عامَي 1978 و1979، ليصبح بايرن ميونيخ ثاني نادٍ ألماني يُتوَّج لاعبٌ إنجليزي بالجائزة خلال تمثيله.

في المقابل، ارتبطت الجوائز الإنجليزية الثلاث الأخرى بأنديةٍ محليةٍ، إذ افتتح ستانلي ماثيوز سجل الفائزين بالجائزة عام 1956 مع بلاكبول، ثم تُوِّج بوبي تشارلتون عام 1966 مع مانشستر يونايتد، ومايكل أوين عام 2001 مع ليفربول.

واللافت أن خمسة لاعبين إنجليز جمعوا الجوائز الست بعد أن أصبح كيجان الوحيد من بينهم الذي فاز بها مرتين، فيما أعاد كين الجائزة إلى بلاده إثر غياب 25 عامًا.