مساعد كومباني: حالته تتحسّن.. ولم تحدّد العودة

ذكر آرون دانكس، مساعد مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، ​الثلاثاء، أن حالة البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب حامل لقب الدوري، تتحسَّن بعد سقوطه مغشيًّا عليه خلال التدريبات، الأسبوع الماضي، لكنَّه لم يُحدِّد موعد عودته بعد.

ونُقِلَ المدرب سريعًا إلى المستشفى، الجمعة، بعد سقوطه أثناء حصةٍ تدريبيةٍ للفريق الرديف، ومن المتوقَّع أن يبتعد عن مهامه أسابيعَ عدة.

وكان كومباني، البالغ 40 عامًا، ‌يعاني من ‌عدوى فيروسيةٍ في الأيام الأخيرة، ​وغاب ‌عن ⁠بعض الحصص ​التدريبية ⁠قبل سقوطه.

وقال دانكس في مؤتمرٍ صحافي قبل مواجهة ماجديبورج ضمن الدور الثاني من كأس ألمانيا، الأربعاء: «زرته لفترةٍ قصيرةٍ أمس».

وأضاف: «معنوياته عاليةٌ. يبدو أنه يتحسَّن تدريجيًّا، لكن لا توجد مستجداتٌ مهمةٌ فيما يتعلَّق بالتشخيص، أو العودة إلى العمل. اتركوه يرتاح ويأخذ ⁠وقته».

ويواجه بطل ألمانيا جدولًا مزدحمًا بالمباريات، ‌إذ سيلاقي ماجديبورج الأربعاء، ‌ثم يخوض مباراة القمة ضد بوروسيا ‌دورتموند، منافسه ​على لقب الدوري الألماني، السبت، ويسافر بعدها إلى العاصمة الإسبانية من أجل اللعب أمام أتلتيكو ‌مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وتابع دانكس: «أجرينا محادثةً جيدةً مع كومباني، لكننا لم نتطرَّق إلى كرة القدم، أو إلى الخطط المحددة. كانت محادثةً وديةً، وكان من ‌دواعي سروري رؤيته والاطمئنان عليه».

وبيَّن مساعد المدرب، أن المخاوف الصحية التي أحاطت بكومباني، ⁠إلى جانب ⁠فوز هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، بجائزة الكرة الذهبية، الإثنين، تعكس أسبوعًا حافلًا بالمشاعر المتباينة للفريق الذي أظهر الروح الجماعية اللازمة لمواصلة مسيرته.

وأصبح كين أول لاعبٍ إنجليزي يفوز بهذه الجائزة المرموقة منذ 25 عامًا بعد أن نالها مايكل أوين في 2001.

واستطرد دانكس: «نحن محترفون للغاية. لقد عشنا أقصى درجات التباين خلال الأسبوع الماضي. الفرح، والنجاحات التي حققها هاري، والظروف الصعبة التي ​مررنا بها في ​الأيام الأخيرة. للتغلُّب على هذه اللحظات، كان علينا الاعتماد على انسجامنا وروح الفريق، وقد ساعدنا ذلك بالتأكيد».