محاكمة توني.. جلسة تسبق مواجهة الشباب بـ 33 ساعة

تعقد محكمة ساوثوارك التاج الإنجليزية جلسة قضائية لمواطنها إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الخميس المقبل، قبل مواجهة الشباب التي تلعب في الرياض ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، على خلفية قضية اتهامه بالاعتداء على رجل داخل ملهى ليلي في لندن، العاصمة البريطانية، وفق شبكة «BBC».

ودفع توني «30 عامًا» ببراءته من تهمة الاعتداء الذي تسبَّب في إصابات بدنية فعلية، خلال مثوله أمام محكمة وستمنستر الجزئية، على خلفية اتهامه بنطح سابر دا سيلفا ولكمه داخل ملهى ليلي في شارع واردور بمنطقة سوهو، 6 ديسمبر الماضي.

وكانت المحكمة الإنجليزية وطبقًا لصحيفة تايمز البريطانية، أعلنت مطلع أكتوبر الجاري، عن موعد جلسة استماع توني، التي تعقد الخميس المقبل عند الـ 12:30، وقبل 33 ساعة من انطلاق مواجهة فريقه أمام الشباب، التي يحتضنها «إس إتش جي أرينا» في الرياض.

وأشارت القاضية بروني كلارك إلى أنَّ القضية يمكن أن تُنظر أمام المحكمة الجزئية، إلا أنَّ اللاعب اختار إحالتها إلى محكمة التاج، للمثول أمام قاضٍ وهيئة محلفين.

وأُفرج عن مهاجم الأهلي بكفالة غير مشروطة، على أن يمثل أمام المحكمة في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات القضائية.