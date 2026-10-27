كين.. 4 أطفال.. وكابتشينو.. وكرة ذهبية

كان عمره أقل من ثلاثة أعوامٍ حين جلس في نادي ليتون وينجيت، المقابل لمنزل عائلته شرق لندن، ووجهه مطلي بألوان العلم الإنجليزي، يتابع مع والديه وشقيقه بطولة يورو 1996 على شاشةٍ كبيرةٍ. حينها، لم يكن أحدٌ في ذلك المكان يتوقَّع أن هذا الطفل، المدعو هاري كين، سيحمل شارة قيادة منتخب بلاده، ويُتوَّج بجائزة الكرة الذهبية بوصفه أفضل لاعبٍ في العالم بعد 30 عامًا.

وُلِدَ هاري إدوارد كين 28 يوليو 1993 في مستشفى ويبس كروس الجامعي بمنطقة ليتونستون في لندن لكيم هوج وباتريك، الذي ينحدر من مدينة جالواي الإيرلندية، وله شقيقٌ أكبر اسمه تشارلي. وقد سكنت العائلة في والثامستو، ثم انتقلت إلى تشينجفورد حيث درس الصبي في مدرسة لاركسوود الابتدائية حتى 2004، ثم في مدرسة تشينجفورد فاونديشن، التي درس فيها أيضًا ديفيد بيكهام.

كتب هاري في سن الخامسة ضمن مشروعٍ مدرسي: «كنت أستطيع الزحف، كنت أستطيع البكاء، أستطيع السباحة، أريد أن ألعب كرة القدم». وحقًّا، انضمَّ عام 1999، وهو في السادسة من عمره، إلى نادي ريدجواي روفرز المحلي، ثم استقطبه أرسنال وعمره ثمانية أعوامٍ، وأطلق سراحه بعد عامٍ واحدٍ بحجة بطئه، وصغر حجمه. يومها قال له والده: «لا تقلق يا هاري، سنعمل بجهدٍ أكبر، وسنجد ناديًا آخر». لاحقًا، وصف كين الأمر بأنه منحه «دافعًا لم يكن موجودًا من قبل».

وبعد أسابيعَ قليلةٍ، جرَّبه واتفورد، فسجل ثلاثة أهدافٍ بمرمى فريق الشباب في توتنام، لذا أصرَّ الكشَّاف مارك أوتول على ضمِّه على الرغم من رفض النادي في البداية، فلعب لتوتنام وعمره 11 عامًا، ووقَّع أول عقدٍ له في يوم ميلاده الـ 16.

وبين 2011 و2013 أعاره توتنام إلى ليتون أورينت، وميلوول، ونورويتش، وليستر سيتي، وكان قد ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول، أغسطس 2011، بقرارٍ من المدرب هاري ريدناب ضمن تصفيات الدوري الأوروبي أمام هارتس، وخاض أول مباراةٍ كاملةٍ له في الدوري الإنجليزي، 7 أبريل 2014، وسجل فيها، ثم أصبح الهداف التاريخي لتوتنام برصيد 280 هدفًا، وقاد منتخب إنجلترا إلى المركز الرابع في كأس العالم 2018، وحصل على الحذاء الذهبي، وإلى نهائي يورو 2020، كما تقاسم صدارة الهدافين في يورو 2024، لينتقل هاري بعدها إلى بايرن ميونيخ الألماني، أغسطس 2023، مقابل نحو 100 مليون يورو، ويفوز مع البافاري بـ «البوندسليجا»، وكأس ألمانيا، والسوبر الألماني، ويسجل 61 هدفًا موسم 2025ـ2026 في 51 مباراةً مع الفريق، منها 36 هدفًا في الدوري.

أمَّا في حياته الشخصية، فقد تعرَّف هاري على زوجته كيتي جودلاند حين كانا في الرابعة من العمر في مدرسة لاركسوود الابتدائية، وبدأت علاقتهما العاطفية عام 2011 وهما في الـ 16، وخطبها في جزر البهاما، يوليو 2017، وتزوَّجا صيف 2019. وقد قال عنها كين في مقابلةٍ مع إيفنينج ستاندرد: «أنا محظوظٌ لأن لدي حبيبة الطفولة». ورُزِقَ الزوجان أربعة أطفالٍ، هم آيفي جين، وفيفيان جين، ولويس هاري، وهنري إدوارد، ويملكان كلبين من فصيلة لابرادور «برادي وويلسون».

وقدَّرت صحيفة صنداي تايمز ثروته بـ 100 مليون جنيه إسترليني في مايو 2025. وتشير حسابات شركاته، التي نقلتها «جي بي نيوز»، إلى أن شركة حقوق صورته «إتش كي 28» بلغت قيمتها 11 مليونًا و428 ألف جنيه نهاية 2024، وأن شركته للاستثمار العقاري تملك أصولًا بقيمة 15 مليون جنيه، بينما تفيد صحيفة ميرور بأن هاري يدير النشاط العقاري مع والديه وشقيقه تحت اسم «إدوارد جيمس إنفستمنتس»، في حين يعمل تشارلي وكيلًا لأعماله، وتتعاقد معه شركاتٌ عدة، منها نايكي، وسكيتشرز، ومارس، ويتقاضى حسبَ تقاريرَ نحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا من بايرن.

ويبلغ طول كين 188 سم، ووزنه 86 كيلوجرامًا، ويمارس الجولف منذ سن المراهقة، ووصل إلى مستوى الصفر في الإعاقة، حسبَ مجلة جولف مانثلي، كما يتابع كرة القدم الأمريكية بعد أن عرَّفه إليها شقيق خطيبته، ومن هنا جاءت تسمية كلبَيه على اسمَي توم برادي وراسل ويلسون، لاعبَي الدوري الأمريكي. وقد قال هاري في برنامج «هوت وينجز»: إن طموحه أن يصبح لاعب ركلاتٍ في الدوري الأمريكي.

وعن طقوسه في أيام المباريات، كشف اللاعب عن أنه يتناول قبل المباريات شريحتين من الخبز المحمَّص، وبيضًا مخفوقًا، وفاصولياء، وذكر مدربه توماس توخيل، أن هاري يشرب أكوابًا كثيرةً من الكابتشينو يوميًّا.

وقبل حفل الكرة الذهبية بنحو شهرين، قال كين: «الكرة الذهبية ليست في يدي. فعلت ما في وسعي من ناحية تقديم الأداء، والأمر الآن بيد الأصوات والإعلام».

وفي 26 أكتوبر 2026، أعلنت «فرانس فوتبول» فوز اللاعب بالجائزة بمسرح بالاديوم في لندن متقدمًا على الفرنسي كيليان مبابي، والإسباني لامين يامال، ليكون أول إنجليزي يفوز بها منذ مايكل أوين عام 2001. كذلك نال في الحفل نفسه جائزة هدَّاف العام.