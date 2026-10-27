«الأولمبية السعودية».. 10 ملايين ريال و24 كأسا

أسدل الاتحاد السعودي للهجن الستار على البرنامج الزمني والتفصيلي لبطولة كأس الأولمبية السعودية للهجن 2026، المقرَّر أن تنظَّم على أرض ميدان الجنادرية في الرياض خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.

وتشهد البطولة المنافسة على 24 كأسًا مع جوائزَ ماليةٍ تتجاوز عشرة ملايين ريالٍ.

وتنطلق البطولة في نسختها السادسة 1 نوفمبر بسباقات فئة «الحقايق» لمسافة أربعة كيلومتراتٍ بإجمالي 46 شوطًا، تليها سباقات فئة «اللقايا» لمسافة خمسة كيلومتراتٍ بإجمالي 35 شوطًا.

وتبدأ ثالث أيام البطولة بمنافسات فئة «الجذاع» لمسافة ستة كيلومتراتٍ بإجمالي 22 شوطًا، تليها سباقات فئة «الثنايا» لمسافة ثمانية كيلومتراتٍ بإجمالي 14 شوطًا. وتختتم البطولة منافساتها بسباقات فئتي «الحيل والزمول» لمسافة ثمانية كيلومتراتٍ بإجمالي 12 شوطًا.