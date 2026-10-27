عادوا فجرا من فرغانة.. فيسينج يريح الاتحاديين

قرَّر الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، منح لاعبيه راحةً لمدة 24 ساعةً بعد وصولهم إلى جدة، فجر الثلاثاء، قادمين من مدينة فرغانة الأوزبكية عقب الفوز على نيفتشي 2ـ1 ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن فيسينج سيفتح، ابتداءً من الأربعاء، ملف المواجهة أمام فريق أبها، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في المحالة. وسيخضع اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في اللقاء الماضي لتدريباتٍ استرجاعيةٍ واستشفائيةٍ، فيما يُجري البقية تدريبًا اعتياديًّا.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في دوري روشن السعودي بـ 23 نقطةً، فيما يأتي سابعًا في نخبة آسيا بأربع نقاطٍ بعد نهاية الجولة الثالثة.