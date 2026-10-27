الهلال.. إنزاجي يستبعد نيفيش ومحزري

يتَّجه الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى استبعاد البرتغالي روبن نيفيش، ومحمد محزري من قائمة مواجهة الشمال القطري، الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الشكوك لا تزال قائمةً حول انضمام الصربي سيرجي سافيتش، مع الثنائي، من أجل تجهيزه في المواجهات المقبلة. وستتضح القائمة بشكلها النهائي خلال الاجتماع الفني الذي سيُعقَد عصرًا بمقر إقامة البعثة في الدوحة، العاصمة القطرية.

وتهدف الخطوة، من قِبل الجهاز الفني، إلى إراحة عددٍ من اللاعبين، وإشراك آخرين ضمن سياسة التدوير التي ينتهجها إنزاجي.

ويغيب عن المباراة بشكلٍ رسمي البرازيلي جابرييل مارتينيلي بداعي إصابةٍ في عضلة الفخذ الخلفية، تعرَّض لها في اللقاء أمام القادسية، الجمعة الماضي، والهولندي سمرفيل الموقوف انضباطيًّا ثلاث مبارياتٍ من قِبل الاتحاد القاري.

واختتم الأزرق العاصمي تدريباته بحصَّةٍ الإثنين على ملعب «البيت» في الخور، وضع خلالها إنزاجي اللمسات الفنية الأخيرة على خطته للقاء.

ويحتل الهلال المركز الرابع في مجموعة الغرب برصيد ست نقاطٍ بعد الفوز في مواجهتين على الغرافة 2ـ1، والسد 2ـ0.