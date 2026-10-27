رباعي روشن ينافس نجوم «البالون دور» على الذهب

وسّع دوري روشن السعودي حضوره في المشهد الكروي العالمي بوجود أربعة من لاعبيه ضمن قوائم المرشحين لجوائز الكرة الذهبية لعام 2026، التي احتضنت لندن حفلها، الإثنين، يتقدمهم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، والمكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، إلى جانب المغربي ياسين بونو، حارس الهلال، والسنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي، في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى.

وجاء حضور الرباعي امتدادًا لما قدَّموه مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال موسم 2025ـ2026، إذ تنوَّعت بصماتهم بين صناعة الأهداف والتسجيل والتصديات الحاسمة، فضلًا عن الإسهام في تحقيق الألقاب المحلية والقارية، ليحجز الدوري السعودي أربعة مقاعد في قوائم الجوائز الفردية الأبرز في كرة القدم العالمية.

وبرز ماني ضمن قائمة المرشحين بعد مساهمته في تتويج النصر بلقب دوري روشن، إذ سجَّل 10 أهداف وصنع 6 خلال 25 مباراة في المسابقة، ليؤدي دورًا مؤثرًا في مشوار الفريق نحو اللقب، الذي أنهاه متقدمًا بفارق نقطتين على الهلال.

ولم يقتصر تأثير الجناح السنغالي على المنافسات المحلية، بل امتد إلى منتخب بلاده، إذ سجَّل هدفين وصنع ثلاثة خلال مشوار السنغال في كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا قدرته على الجمع بين الفاعلية الهجومية وصناعة الفرص.

وفي القادسية، خطف كينيونيس الأضواء بأرقام تهديفية لافتة، بعدما سجَّل 33 هدفًا في 31 مباراة ضمن دوري روشن، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة، متقدمًا على الإنجليزي إيفان توني والبرتغالي كريستيانو رونالدو. وامتدت بصمة المهاجم المكسيكي إلى الساحة الدولية، إذ سجَّل أربعة أهداف مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، ليكون أبرز هدافي المكسيك في البطولة، جامعًا بين غزارة التسجيل والحضور المؤثر في الثلث الهجومي.

وعلى صعيد حراسة المرمى، جاء ترشيح بونو تتويجًا لموسم شهد استمرار حضوره مع الهلال، إلى جانب إسهاماته مع المنتخب المغربي، الذي واصل المنافسة على الساحة الدولية. ويمثل وجود الحارس المغربي في قائمة المرشحين لجائزة «ياشين» امتدادًا لحضوره في المنافسات الكبرى، بعدما رسخ مكانته بين الأسماء البارزة في مركزه، مستفيدًا من خبرته وقدرته على التعامل مع الضغوط في المباريات الحاسمة.

وفي الأهلي، انضم ميندي إلى قائمة المرشحين للجائزة ذاتها، مستندًا إلى إسهاماته في موسم شهد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب حضوره في المنافسات المحلية. كما عزَّز الحارس السنغالي رصيده مع منتخب بلاده، ليجتمع اسمه مع مواطنه ماني في قوائم الجوائز العالمية، في مشهد يعكس امتداد حضور اللاعبين الأفارقة في دوري روشن إلى منصات التقدير الفردي.

ويعكس وجود ماني وكينيونيس وبونو وميندي في قوائم الترشيح تنوع الحضور السعودي في المشهد الكروي العالمي، فبين هداف يتصدر قائمة المسابقة، وجناح يجمع بين التسجيل والصناعة، وحارسين يرتبط حضورهما بالإنجازات مع النادي والمنتخب، تتعدد مسارات التألق التي حملت أسماءهم إلى دائرة المنافسة.

وعلى الرغم من اختلاف مراكزهم وأدوارهم، فإن القاسم المشترك بينهم يتمثل في قدرتهم على ترك بصمة ملموسة خلال الموسم، سواء عبر الأهداف أو صناعة الفرص أو حماية الشباك، ليؤكد حضور الرباعي أنَّ تأثير دوري روشن في المشهد العالمي لا يقتصر على استقطاب الأسماء اللامعة، بل يمتد إلى تقديم لاعبين ينافسون على أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم.