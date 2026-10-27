الإسبان يسيطرون على أفضل مدربي العالم

فرض المدربون الإسبان حضورهم على قوائم المرشحين لجائزة أفضل مدرب في حفل الكرة الذهبية «بالون دور 2026»، بعدما استحوذوا على أربعة من المقاعد الخمسة في فئة الرجال، في مشهد عكس اتساع نفوذ المدرسة التدريبية الإسبانية في كرة القدم العالمية، قبل أن يتوَّج لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، بالجائزة خلال الحفل الذي احتضنته لندن، الإثنين.

وضمَّت القائمة الإسبانية إلى جانب دي لا فوينتي، لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، وميكل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، وأوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الإنجليزي، فيما مثَّل البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ الألماني، الاسم الوحيد من خارج إسبانيا في المنافسة.

وجاء تتويج دي لا فوينتي امتدادًا لموسم استثنائي قاد خلاله المنتخب الإسباني إلى إحراز كأس العالم 2026، بعد الفوز على الأرجنتين 1ـ0 في النهائي، في مشوار لم يتلقَّ خلاله «لا روخا» سوى هدف واحد. وأضاف المدرب الإسباني اللقب العالمي إلى سجله مع المنتخب، الذي يتضمن كأس أوروبا 2024 ودوري الأمم الأوروبية 2023، ليجمع ثلاثة ألقاب كبرى منذ توليه قيادة المنتخب الأول في ديسمبر 2022.

ولم يكن تفوق المدربين الإسبان محصورًا في قيادة المنتخبات، بل امتد إلى المنافسات الأوروبية للأندية، إذ دخل لويس إنريكي السباق بعد موسم حافل مع باريس سان جيرمان، تُوِّج خلاله الفريق بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي، وكأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال، وفق قائمة الإنجازات الرسمية للمرشحين. وجاء ترشيحه امتدادًا لنجاحاته السابقة، بعدما نال جائزة أفضل مدرب في النسخة الماضية من الكرة الذهبية.

أما أرتيتا، فاستند ترشيحه إلى قيادته أرسنال للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، في موسم عزَّز فيه الفريق موقعه بين القوى الكبرى في القارة، بينما دخل مواطنه إيمري القائمة بعد قيادته أستون فيلا إلى إحراز الدوري الأوروبي، مضيفًا إنجازًا قاريًّا جديدًا إلى مسيرته التدريبية الحافلة بالنجاحات في المسابقات الأوروبية.

وفي المقابل، مثَّل كومباني المنافس الوحيد من خارج إسبانيا، بعدما قاد بايرن ميونيخ إلى حصد الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني، ليضع اسمه في مواجهة أربعة مدربين إسبان، لكل منهم مسار مختلف في المنافسة بين إنجازات المنتخبات والألقاب القارية والمحلية.

وامتد الحضور الإسباني إلى فئة السيدات، بوجود بيري روميو، مدرب برشلونة، وجوناثان جيرالديز، مدرب أولمبيك ليون للسيدات، ضمن قائمة المرشحين الخمسة. ونجح روميو في التتويج بجائزة أفضل مدرب للسيدات، بعد قيادة برشلونة إلى أربعة ألقاب خلال موسم 2025ـ2026، شملت دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، فيما جمع جيرالديز ألقاب الدوري والكأس وكأس الرابطة الفرنسية مع فريقه.

وتكشف هذه الحصيلة عن امتداد المدرسة الإسبانية من المنتخبات إلى أبرز الدوريات الأوروبية، عبر مدربين تنوَّعت أساليبهم ومساراتهم، لكنهم التقوا عند تحقيق الإنجازات الكبرى. وبين تتويج دي لا فوينتي بكأس العالم، ونجاحات إنريكي القارية، وألقاب أرتيتا وإيمري، لم يعد الحضور الإسباني مجرد كثافة في قوائم الترشيح، بل انعكاسًا لوجود مدربين قادرين على المنافسة وتحقيق الألقاب في بيئات كروية مختلفة.