بالشراكة مع «أستون مارتن أرامكو».. سباق «STEM» يدشن المنصة التعليمية

أعلن «سباق STEM»، المسابقة العالمية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، الثلاثاء، إطلاق المنصة التعليمية الرقمية الجديدة «STEM Racing Learn»، التي طُوِّرت بالشراكة مع فريق أستون مارتن أرامكو لفورمولا 1 و«معادن».

وتجمع المنصة، التي تُعدُّ الأولى من نوعها، بين الخبرات الهندسية في رياضة السيارات، والتعدين، والبرنامج التعليمي المدعوم من «فورمولا 1»، لتُشكِّل شراكةً ثلاثيةً واعدةً، تهدف إلى توفير فرص التعلُّم عبر الإنترنت لآلاف الشباب حول العالم.

وطُوِّرت المنصة لتسهيل وصول الطلاب مجانًا إلى تعليمٍ عالي الجودة في مجالات العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات، والمساعدة في تجاوز العوائق الجغرافية، ومحدودية الموارد التي قد تحدُّ من استفادتهم من الفرص التعليمية الرائدة.

كذلك يتيح إطلاق المنصة لـ «معادن»، إحدى أكبر شركات التعدين في العالم، توسيع نطاق حملة «اكتشف عظمتك»، التي أطلقتها بالشراكة مع فريق أستون مارتن أرامكو لفورمولا 1، احتفاءً بالمواهب الهندسية والابتكار اللذين يُشكِّلان قوةً دافعةً لـ «فورمولا 1»، وتطور قطاع التعدين عالميًّا.

وتضمَّنت المرحلة الأولى من إطلاق منصة «STEM Racing Learn» أربعَ وحداتٍ تعليميةً، هي «ما هو سباق STEM؟»، و«المسارات المهنية»، و«عملية التصميم الهندسي»، و«التصميم بمساعدة الحاسوب». وستُضاف ست وحداتٍ أخرى خلال عامَي 2027 و2028.

وتجمع كل وحدةٍ محتوى مرئيًّا بمشاركة مهندسين وخبراء من القطاع، إلى جانب أنشطةٍ تفاعليةٍ، ودروسٍ تطبيقيةٍ لتعريف المشاركين بالمسارات المهنية، وإكسابهم مهاراتٍ عمليةً تدعم تقدمهم في «سباق STEM» العالمي، وفرصهم المهنية المستقبلية.

وقالت أنابيل دينفورد، مدير الشراكات في «سباق STEM»: «يُمثِّل إطلاق منصة STEM Racing Learn واحدةً من أكثر المحطات التي نفخر بها في مسيرتنا الممتدة منذ 26 عامًا. تتوِّج المنصة عقودًا من الخبرة في تقديم خدمات التعليم في مجالات العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات للشباب بأساليبَ عمليةٍ وملهمةٍ. ومع دخولنا عالم التعلم الرقمي، لم نكن لنجد شركاء أفضل من معادن، وفريق أستون مارتن أرامكو لفورمولا 1 لنشارك معهم هذه الخطوة الجديدة».

وأضافت دينفورد: «إتاحة الفرصة للطلاب للاستماع مباشرةً إلى مهندسين يعملون ضمن فريق فورمولا 1، وخبراء من شركاتٍ رائدةٍ في قطاعاتها مثل معادن خطوةٌ مهمةٌ بالفعل، إذ تفتح أعينهم على الآفاق والإمكانات التي يمكن أن تتيحها لهم المسارات المهنية في مجالات العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات. نأمل أن تلهم المنصة الشباب المسجلين فيها، وأن تثير حماسهم لبدء رحلتهم في هذه المجالات أيًّا كانت الوجهة التي تقودهم إليها سواء إلى قلب عالم فورمولا 1 في سيلفرستون، أو إلى مواقع استكشاف الثروات المعدنية في الدرع العربي».

من جانبه، قال أدريان نيوي، مدير الفريق والشريك التقني الإداري في فريق أستون مارتن أرامكو لفورمولا 1: «لطالما كنت من أشد الداعمين لسباق STEM على مدى أعوامٍ طويلةٍ، وأرى أن كل ما يسهم في جعل محتواه في متناول عددٍ أكبر من الشباب، هو أمرٌ إيجابي. منصة STEM Racing Learn تتيح للمشاركين التقدم وفقًا لقدراتهم واحتياجاتهم، والتعمُّق في الموضوعات التي تثير اهتمامهم، واكتشاف كيف تتكامل عناصر الإبداع، والهندسة، والابتكار لإيجاد حلولٍ لتحدياتٍ واقعيةٍ، كتلك التي نواجهها يوميًّا في فورمولا 1».

بدوره، قال بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»: «سيؤدي الجيل القادم من المهندسين والمبتكرين وصُنَّاع الحلول دورًا محوريًّا في دفع مسيرة التحوُّل في قطاع التعدين. من هنا تأتي مسؤوليتنا في تزويد الشباب بالمهارات، والمعرفة، والخبرات التي تُمكِّنهم من إدراك الفرص المتاحة أمامهم، والاستعداد لاغتنامها. منصة STEM Racing Learn تُجسِّد هذا الالتزام على أرض الواقع من خلال ربط الطلاب مباشرةً بالقطاع، ومساعدتهم في تطوير مهاراتٍ عمليةٍ يمكنهم توظيفها في مواجهة تحدِّياتٍ واقعيةٍ. بالنسبة إلى معادن، يُمثِّل ذلك استثمارًا في المواهب والأفكار التي ستُشكِّل قوةً دافعةً لحقبةٍ جديدةٍ من النمو والابتكار في قطاعنا».