ماذا تعرف عن أليكسيا أفضل لاعبة في العالم؟

في مدينة موليت دل فاليس، التابعة لمقاطعة برشلونة في إقليم كاتالونيا، ولدت أليكسيا بوتياس، لاعبة فريق لندن سيتي ليونيسز الإنجليزي الأول لكرة القدم للسيدات، 4 فبراير 1994، لأب اسمه خاومي بوتياس روتا وأم اسمها إليزابيت سيجورا سابات، ولها شقيقة أصغر تدعى ألبا، وينتمي أفراد من عائلتها إلى كرة السلة، لكن الطفلة مالت إلى كرة القدم، بعدما اعتادت السفر مع رابطة مشجعي برشلونة في مدينتها إلى ملعب كامب نو برفقة والدها.

في مدرسة أنسلم كلافي بموليت، كانت أليكسيا وهي في السابعة أو الثامنة تتولى توزيع الأولاد على الفريقين في ساحة اللعب وتقود فريقها دائمًا، وجربت قبل التفرغ لكرة السلة والهوكي على الزلاجات والتنس، كما شاركت في معسكر صيفي نظَّمه تشافي هرنانديز لصيفين متتاليين، ولم تقتصر محاولاتها الأولى على المدرسة، فقد جربت التدريب في نادي موليت المحلي قبل أن تنتقل إلى مكان آخر.

عام 2001 سجَّلها صديق للعائلة في صفوف سابادل وهي في السابعة، والنادي لا يقبل مَن هن دون الثامنة، فأخفت الأسرة عمرها الحقيقي، ولعبت مع فتيات يكبرنها بسنوات، وبدأت احتياطية في معظم المباريات، ثم اختيرت قائدة للفريق، وهناك التقت للمرة الأولى بزميلتيها المستقبليتين فيكي لوسادا وماريا كوريدرا.

وفي 2005 ضمها برشلونة إلى فئاته السنية في لاماسيا لموسم واحد، وتُوِّجت معه بكأس كاتالونيا والدوري للفئة، ثم دفعتها إعادة هيكلة الفريق النسائي إلى الانتقال عام 2006 إلى إسبانيول، حيث لعبت للفريق الثاني من 2008 حتى 2010، وظهرت في الفريق الأول وهي في السادسة عشرة وخاضت 25 مباراة وسجَّلت 3 أهداف.

انتقلت إلى ليفانتي موسم 2011ـ2012 وسجَّلت 15 هدفًا في 34 مباراة، وعادت إلى برشلونة عام 2012 وعمرها 18 عامًا، وبقيت 14 موسمًا خاضت خلالها 505 مباريات وسجَّلت 232 هدفًا بحسب موقع النادي، وحملت شارة القيادة، وبلغت 500 مباراة بالقميص الكاتالوني بهدف في مرمى ريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال.

أحرزت 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و9 في الدوري الإسباني و10 في كأس الملكة، وفي 2021 صارت أول لاعبة تجمع جائزة أفضل لاعبة في أوروبا والكرة الذهبية وجائزة الأفضل من فيفا في عام واحد، وأضافت الكرة الذهبية الثانية في 2022.

أصيبت بالرباط الصليبي في يوليو من عام 2022 قبل انطلاق كأس أوروبا بأيام، وعادت في أبريل 2023، وتُوِّجت مع إسبانيا بكأس العالم في 20 أغسطس 2023 بالفوز 1ـ0 على إنجلترا، وقادت المنتخب إلى لقب دوري الأمم في 2024.

في موسم 2025ـ2026 سجَّلت 20 هدفًا وصنعت 12 هدفًا في 41 مباراة حتى 23 مايو، وفي اليوم نفسه رفعت كأس دوري الأبطال في أوسلو بعد الفوز 4ـ0 على ليون، ثم غادرت برشلونة وانضمت إلى لندن سيتي ليونيسز في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، ولعبت 4 مباريات وسجَّلت هدفًا.

مساء الإثنين على مسرح لندن بالاديوم، في النسخة 70 من الحفل، أعلن فوز بوتياس بالكرة الذهبية للمرة الثالثة في مسيرتها، بعد 2021 و2022، متقدمة على البولندية إيفا باخور والهايتية ميلشي دومورناي، لتساوي بونماتي في عدد الألقاب، وبلغ عمرها 32 عامًا، وفاز بيري روميو، مدربها السابق في برشلونة، بجائزة أفضل مدرب للسيدات، وفازت كاتا كول بجائزة أفضل حارسة.