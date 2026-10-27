كاريك يواصل مهامه مع يونايتد

واصل ​مايكل كاريك، الثلاثاء، مهامه على رأس القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، وقاد الحصة التدريبية في كارينجتون، ما منح ‌المدرب، الذي ‌يتعرَّض لضغوطٍ شديدةٍ، ​ولاعبيه ‌فرصةً ⁠أخرى ​لإنقاذ موسمٍ ⁠يسير في اتجاهٍ مقلقٍ.

وبدا أن استمرار كاريك في قيادة يونايتد بات موضعَ شكٍّ بعد خسارة الفريق 0ـ3 أمام ضيفه بورنموث، الأحد.

ومدَّدت تلك الخسارة ​سلسلة ‌عدم فوز يونايتد إلى ‌ثماني مبارياتٍ في جميع المسابقات، وجعلت الفريق على بُعد نقطةٍ واحدةٍ فقط عن ‌منطقة الهبوط.

وعقد كبار مسؤولي النادي محادثاتٍ، الإثنين، ⁠وسط ⁠تكهناتٍ حول وضع كاريك، كما ربطت تقاريرُ أسماءً عدة لخلافته.

ولم يُعلَن أي قرارٍ حتى الآن، لذا حضر لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق إلى العمل كالمعتاد حيث أشرف على الاستعدادات ​لمواجهة ​تشيلسي، السبت، على ملعب ستامفورد بريدج.

ووقَّع كاريك عقدًا لمدة عامين، مايو الماضي، بعد أن قاد انتفاضةً لافتةً إثر معاناة الفريق تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم حيث أنهى يونايتد الموسم في المركز الثالث في الدوري الممتاز، وعاد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنَّ التراجع الحاد الموسم الجاري يُعيد إلى الأذهان قصةً مألوفةً لجماهير يونايتد التي لم تحتفل بلقب الدوري منذ 13 عامًا عندما كان السير الإسكتلندي أليكس فيرجسون لا يزال في القيادة.