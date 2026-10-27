رابطة المحترفين شريك مع «فوتبول مانجر»

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن شراكتها مع لعبة «فوتبول مانجر»، لتنضمَّ إلى قائمة شركاء دوري روشن، بالتزامن مع إدراج الدوري للمرة الأولى ضمن النسخة الجديدة من اللعبة، المقرَّر إطلاقها عالميًّا 10 نوفمبر المقبل، وفق حسابها الرسمي في منصة «إكس»، الثلاثاء.

وتأتي هذه الشراكة في إطار عمل الرابطة على توسيع قاعدة الشركاء التجاريين، واستقطاب علاماتٍ تجاريةٍ من قطاعاتٍ متنوِّعةٍ، بما يُعزِّز القيمة التجارية للدوري، ويفتح مساراتٍ جديدةً لتنمية الإيرادات، وتعظيم العوائد للأندية من خلال الاستثمار في الحقوق التجارية والتسويقية للمسابقة.

وبموجب الشراكة، ستشهد لعبة «فوتبول مانجر 27»، إحدى أبرز ألعاب محاكاة إدارة كرة القدم عالميًّا، حضور أندية دوري روشن السعودي الـ 18 بشعارتها، وأطقمها الرياضية، وصور لاعبيها، ما يتيح لمستخدمي اللعبة خوض تجربة إدارة أندية الدوري والمنافسة بها، ويسهم في تعزيز حضور الأندية السعودية لدى مجتمعٍ واسعٍ من عشاق كرة القدم حول العالم.

وتُمثِّل الشراكة إضافةً إلى الرعايات التجارية للدوري، وتؤكِّد توجُّه الرابطة نحو الاستفادة من الفرص التي يوفرها قطاع الألعاب الإلكترونية لتوسيع نطاق الشراكات، وتعزيز جاذبية المسابقة للعلامات التجارية العالمية، بما يدعم نمو المنظومة التجارية للدوري، ويسهم في تحقيق مستهدفات الرابطة لزيادة العوائد التجارية للأندية.