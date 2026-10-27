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نعومي تعبر

2026.10.27 | 03:51 pm
عبرت اليابانية نعومي أوساكا، الثلاثاء، إلى الدور المقبل من بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس في طوكيو بعد انتصارها على الإيطالية جاسمين باوليني (وكالات)
نعومي تعبر

نعومي تعبر

نعومي تعبر

نعومي تعبر

نعومي تعبر