نعومي تعبر

عبرت اليابانية نعومي أوساكا، الثلاثاء، إلى الدور المقبل من بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس في طوكيو بعد انتصارها على الإيطالية جاسمين باوليني (وكالات)