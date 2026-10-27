نيوم يصطدم بالشباب في موقعة التعزيز والتعويض

يطمح فريق نيوم الأول لكرة القدم إلى مواصلة انطلاقته القوية في دوري أبطال الخليج للأندية، عندما يحل ضيفًا على الشباب العُماني، الثلاثاء، على ملعب مجمع الرستاق الرياضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، في مواجهة تجمع طموح الفريق السعودي لتعزيز صدارته ورغبة مضيفه في استعادة التوازن بعد خسارته الافتتاحية.

ويدخل نيوم اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز عريض على شعب حضرموت اليمني بأربعة أهداف دون مقابل، ليعتلي قمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على الدحيل القطري، الذي افتتح مشواره بدوره بانتصار بثلاثية نظيفة على الشباب العُماني. ويمنح هذا التفوق الهجومي الفريق السعودي دفعة إضافية قبل خوض أولى مبارياته خارج أرضه في البطولة، ساعيًا إلى تأكيد بدايته الإيجابية وتوسيع الفارق في صدارة المجموعة.

في المقابل، يدخل الشباب العُماني المواجهة تحت ضغط التعويض، بعد خسارته أمام الدحيل بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة التي وضعته في المركز الثالث دون نقاط، متقدمًا على شعب حضرموت بفارق الأهداف. ويأمل الفريق العُماني في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة تعيد إليه التوازن، وتبقي حظوظه قائمة في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

ويعوّل نيوم على قوته الهجومية، التي ظهرت بوضوح في الجولة الأولى، بوجود الفرنسي ألكسندر لاكازيت والجزائري سعيد بن رحمة واليوناني يورجوس ماسوراس، من أجل فرض إيقاعه واستثمار الفرص، بينما يحتاج الشباب إلى معالجة أخطائه الدفاعية والحد من خطورة منافسه، مع البحث عن حلول هجومية تمنحه فرصة تهديد المرمى.

وتكتسب المواجهة أهمية في حسابات المجموعة، التي تضم أيضًا الدحيل وشعب حضرموت، إذ يمنح الفوز نيوم فرصة لتعزيز موقعه قبل مواجهاته المقبلة، فيما تمثل المباراة للشباب محطة مفصلية مبكرة لتدارك تعثره الأول والعودة إلى سباق المنافسة.

وتتأهل إلى الدور ربع النهائي الفرق صاحبة المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث، ما يجعل حصد النقاط منذ الجولات الأولى عاملًا مؤثرًا في رسم ملامح المنافسة على بطاقات العبور.