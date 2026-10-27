الفيصلي يضاعف معاناة أبها

ضاعف فريق الفيصلي الأول لكرة القدم من معاناة مضيفه أبها بالفوز عليه 1ـ0، الثلاثاء، في مباراةٍ مؤجَّلةٍ من الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي.

وأحرز البرازيلي فلافيو داسيلفا، لاعب وسط الفيصلي، الهدف الوحيد في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

واستعاد الفيصلي بهذا الفوز توازنه بعد التعادل مع الشباب 2ـ2، والخسارة أمام النصر 1ـ3 في آخر جولتين، كما نجح في تحقيق انتصاره الثاني في الموسم الجاري، ليرفع رصيده إلى عشر نقاطٍ.

في المقابل، تأزَّم وضع أبها، متذيل الترتيب بقطتين، بعد أن مُني بخسارته التاسعة في الدوري.