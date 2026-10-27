مدرب الأهلي يريح لاعبيه وجالينو يعود

منح الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة، الثلاثاء، بعد الفوز على الغرافة القطري، مساء الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الشباب، السبت، ضمن منافسات دوري روشن السعودي وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وعلى صعيد الإصابات أظهر البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي، تحسنًا ملحوظًا حتى أصبح قريبًا من العودة إلى الملاعب، بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة، واستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ويكتفي الأهلي بحصتين تدريبيتين قبل المغادرة إلى الرياض، الخميس، فيما ينتظر أن تتضح خلال اليومين المقبلين جاهزية عدد من اللاعبين المصابين، بعد تقييم الجهاز الطبي لحالاتهم ورفع تقرير مفصل إلى المدرب، الذي سيحدد على ضوئه خياراته للمواجهة المقبلة.

وفي المقابل، يواصل الجهاز الطبي متابعة بقية المصابين، على أن يحسم التقرير الطبي موقف كل لاعب قبل مواجهة الشباب، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من أكبر عدد ممكن من العناصر، مع المحافظة على جاهزيتهم وتجنب تجدد الإصابات خلال المرحلة المقبلة.