الثلاثي ينعش الخليج قبل الحزم

تلقَّى البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، دفعةً معنويةً كبيرةً قبل مواجهة الحزم، الخميس، ضمن الجولة الـ 12 من منافسات دوري روشن السعودي بعد أن أظهرَ التقرير الطبي جاهزية الثلاثي المصاب، النرويجي جوشوا كينج والبرتغالي ميجيل كريسبو واللوكسمبورجي أنتوني موريس، حارس المرمى، ودخولهم التدريبات الجماعية.

وأفاد تقرير نادي الخليج الطبي بأن الثلاثي بات متاحًا بشكلٍ كاملٍ لخوض المباراة المقبلة، لتتقلَّص قائمة الغيابات إلى لاعبٍ واحدٍ فقط نتيجة مواصلة فهد الرشيدي برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الأطباء لعلاج إصابة العضلة الأمامية التي تعرَّض لها في مباراة الفريق أمام الفيحاء.

وكان الحارس موريس، وكينج وكريسبو، ثنائي الوسط، قد غابوا عن صفوف الفريق إثر إصاباتٍ متفرقةٍ، لحقت بهم خلال الأسابيع الماضية، ليتأكَّد الآن اكتمال جاهزيتهم وتعافيهم قبل العودة الرسمية إلى المستطيل الأخضر.

ويستضيف الخليج فريق الحزم على ملعبه وهو يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطةً جمعها من 11 مباراةً، ويتطلَّع لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور، واستثمار عودة مصابيه لتحسين موقعه، بينما يقبع الحزم في المركز الـ 13 برصيد عشر نقاط.